اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بكفر شكر غدا لأعمال الصيانة لمدة ساعتين

الأحد، 12 يونيو 2022 05:32 م
فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بكفر شكر غدا لأعمال الصيانة لمدة ساعتين قطع الكهرباء- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي، غدا الإثنين، من الساعة الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا، عن مناطق "الزمرونية وتصفا وكفر تصفا وكفر رحب وكفر عبد السيد نوار وكفر مروان وكفر الحاج عيسي"، نظرا لوجود بعض أعمال الصيانة لخدمة وراحة المواطنين.

وفى السياق تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء أعمدة كهربائية بالمرحلة الثانية بكورنيش النيل بداية من محطة المياه والمحكمة حتى خلف المستشفى استكمالا لخطة التطوير والتجميل بالمنطقة لتكون في أزهى صورها متنفس للمواطنين وأسرهم.

وتفقد رئيس المدينة حملة رفع الإشغالات بمدخل المدينة وكوبرى البر الشرقى للقضاء على الإشغالات بالشوارع لراحة وخدمة المواطنين والتسهيل عليهم في تحركاتهم اليومية وتم التحفظ على عدد من المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطرق بمدخل المدينة وكوبرى البر الشرقى وشارع جمال عبدالناصر والميدان ومنطقة السوق.


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