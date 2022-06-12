غدا .. "فن الحكي" للأطفال ورشة عمل في بيت السناري

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية غدا الإثنين الموافق 13 من الشهر الجاري، ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان: "فن الحكي"، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال الوصف والارتجال والإبداع، واستخدام تعبيرات الوجه والجسم والصوت والخيال، وإكسابهم مهارات إعداد الحكاية واختيار الموضوع واستخدام المشاعر ووصف الاحداث، والتدريب على مهارات وأدوات الحكي.

تدير الورشة أ. سوسن رضوان "وصيفة الرضوان" وهي حكاءه وكاتبة قصة شاركت في أكثر من عرض حكي، كما شاركت بالكتابة في بعض المجموعات القصصية منها: "أهالي القاهرة الكرام" و"المربوعة" و"نحت على جدار الورق" و"حكايات البنات".

تستغرق الورشة 3 محاضرات، وتستهدف الأطفال من 8 إلى 12 سنة، بحد أقصى 20 طفل.