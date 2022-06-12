ضبط مالك مخبز سياحى بتهمة الاستيلاء على كمية من الدقيق المدعم فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك مخبز سياحي بحوزته كمية من الدقيق محظور تداوله خاص بالمخابز البلدية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد حيازة مالك مخبز سياحي لكمية من الدقيق الهاصة بالمخابز البلدية، بالمخالفة للقانون.

تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (1,2 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى مستوليا على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.