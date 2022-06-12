صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "العقارات" بنسبة 1.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، وقفز قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456.3 مليون ورقة مالية بقيمة 537.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 5.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 4.01 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.5 ألف جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3996 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.