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هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.35% بأولى جلسات الأسبوع

الأحد، 12 يونيو 2022 02:48 م
هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.35% بأولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.
 
,تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.

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