شاهد تطعيم أطفال الأقصر ضمن الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

رصد "تليفزيون اليوم السابع" بدء فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بدءاً من اليوم الأحد، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 15 يونيو الجارة، بمشاركة فرق ثابتة ومتحركة في شوارع وميادين والمنازل والوحدات الصحية والمراكز الطبية والإدارات الصحية والمستشفيات.

ومن جانبه كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لبدء فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بدءاً من اليوم الأحد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنطلق الحملة إعتباراً من يوم اليوم الأحد 12 يونيو الجارى وحتى 15 يونيو الجارى، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، مع وجود فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى الوحدات الصحية حتى الساعة الثامنة مساء للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للتطعيم.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، إن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.344 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة، بالإضافة إلى مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 48 مشرفاً، و33 مشرفاً للحملة بمديرية الشئون الصحية، مؤكداً أنه يجري عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة.

ففى مدينة إسنا تم انطلاق الحملة بمشاركة 230 فرقة ومتحركة في شوارع وميادين والمنازل والوحدات الصحية والمراكز الطبية والإدارات الصحية والمستشفيات، والفرق مكونة من ممرض وكتاب مسئول عن التطعيمات، وذلك بإشراف الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، والدكتور محمد حسنى مدير المركز الطبي بإسنا.