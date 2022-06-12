سفارة موسكو فى القاهرة تحتفل بالعيد الوطنى لروسيا.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

أقامت السفارة الروسية بالقاهرة مساء اليوم، الأحد، حفلا بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطنى لروسيا، الذى يتم الاحتفال به فى 12 يونيو من كل عام.

واستقبل السفير الروسى فى القاهرة جيورجى بريسينكو الضيوف بمقر السفارة، وألقى كلمة أكد فيها أن هذا العيد هو الأكبر الذى تحتفل به روسيا، مؤكدا على أن بلاده تفخر بتاريخها وثقافتها وعلومها العظيمة.

وأشار السفير إلى أن موسكو تتطلع إلى المستقبل بثقة، كما تحدث عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، وشدد على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب روابط الصداقة القديمة التى تجمع بينهما.

وختم السفير كلمته قائلا: أتمنى لجميع الشركاء المصريين والأصدقاء من الدول الأخرى بمناسبة عيد روسيا الوطني النجاح ودوام الصحة والسعادة والسلامة والمزاج المرح. وأنا مقتنع بأننا قادرون على حل جميع القضايا بالجهود المشتركة وجعل العالم أفضل.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة فى مقدمتهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار ووزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي

جدير بالذكر أن الثاني عشر من يونيو يوافق يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.