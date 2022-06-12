روسيا: يجب أن يشعر ممثلو الولايات المتحدة بعمق سقوطهم في المجال الإعلامى

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ردة فعل وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال اتخاذ إجراءات جوابية ضد الصحفيين الأمريكيين العاملين فى روسيا بالهستيرية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: لقد لمحنا للصحفيين الأمريكيين أنه بعد حزمة العقوبات التى تم تبنيها ضد وسائل الإعلام الروسية، وبعد عدد الإجراءات غير المقبولة إطلاقا والتى تم توجيهها ضد الصحفيين الروس وكل من يعمل معهم أو يتفاعل معهم، ربما سنبدأ فى التصرف بطريقة مثيلة، بطريقة متناظرة، بشكل عام، سنبدأ باتخاذ مجموعة كاملة من التدابير الجوابية، بعد ذلك مباشرة، دخلت وزارة الخارجية الأمريكية فى حالة هستيرية، وقالوا أن وسائل الإعلام الأمريكية لا يمكنها العمل بشكل طبيعى فى روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض لضغوط منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت الذى يجب أن يشعر فيه ممثلو الولايات المتحدة بعمق سقوطهم فى المجال الإعلامى.