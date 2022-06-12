رئيس ميناء دمياط: بدء أعمال تعميق الممر الملاحى إلى 18.5 متر

وأضاف رئيس هيئة الميناء فى بيان،أن إدارة الهيئة نجحت في تعزيز مكانتها وفقاً لرؤية وزارة النقل من خلال عدة عوامل منها أعمال التطهير المستمرة للحفاظ على العمق التصميمي لأرصفة الميناء والمشروع الجاري حالياً لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متراً وكذلك استعادة تردد حركة سفن الغاز بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، وزيادة الطلب على الميناء باعتباره نقطة انطلاق لسفن خدمات حقول الغاز والبترول نظراً لقرب الميناء من أماكن الاستكشافات الجديدة بالبحر المتوسط .

وأوضح أن النجاحات الأخيرة التي حققها الميناء إنما هي نتيجة مباشرة للجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالهيئة بمختلف إداراتها في الاستغلال الأمثل لأرصفة الميناء والحرفية التي يتمتعون بها في تنفيذ عملية التراكى للسفن وأداره عمليات الشحن والتفريغ والتخزين لوجستياً بكفاءة .

و يجرى حالياً تقريغ السفينة ( ترامب ليدى ) والتي ترفع علم مالطا ذات حمولة 63 ألف طن من القمح الوارد من دولة ( روسيا ) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وهى أحد سفن نقل القمح التي استقبلها الميناء في الفترة الأخيرة ضمن جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية .