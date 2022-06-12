رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد مشروع إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، العمل فى مشروع إنشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي بإدارة القرنة الأزهرية، تمهيدا للاستلام الابتدائي خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل استراتيجية تطوير الأبنية التعليمية بالأزهر الشريف، وتحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، إن المعهد بحاجر الضبعية الابتدائي تم استلام العمل فى موقعه فى 19 أكتوبر 2021 ، حيث استغرقت مدة العملية 10 أشهر، وتاريخ الانتهاء المقرر 18 يوليو 2022، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس صابر عبدالعظيم الطاهر المهندس المشرف على الأعمال الاعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وأحمد محمد عطا فني العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة عابدين أبو المجد للمقاولات ومهندس المقاول محمد العودة استشاري الإنتاج الحربي، ومكتب مافيك للاستشارات الهندسية ويمثله المهندس أحمد حسان العبودى.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية، ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء والإدارة العامة للأجهزة والإتصالات، ويتكون المشروع من ثلاثة أدوار ومكونات الأدوار كما يلي:- (الدور الأرضي - صالة أنشطة - عدد 4 فصول رياض أطفال - غرفة إشراف ودورة رياض اطفال ووحدة استقبال وميضه ومصلى ودورة مدرسين ودورة طلبه ودورة طالبات ودورة مدرسات)، وفى الدور الاول علوى يوجد:- (معمل وغرفة تحضير وتغذية - غرفة شيخ معهد وعدد ( 6 ) فصول ابتدائية وصالة كمبيوتر)، وفى الدور الثانى علوى يوجد صالة مكتبة وصالة أنشطة وغرفة أخصائى اجتماعى وعدد (3) غرف إدارية و(6) فصول ابتدائية.



مشروع انشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي (1)



مشروع انشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي (2)



مشروع انشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي (3)



مشروع انشاء معهد حاجر الضبعية الابتدائي (4)