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رئيس فنلندا: لن ننضم للناتو من دون السويد

الأحد، 12 يونيو 2022 09:04 م
رئيس فنلندا: لن ننضم للناتو من دون السويد ساولى نينيستو
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، اليوم الأحد 12 يونيو، إن فنلندا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" من دون السويد، وأشار الرئيس الفنلندى، في إفادة صحفية، إلى أنه حينما زار السويد آخر مرة، أوضح ذلك الأمر تمامًا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأجاب نينيستو عن إمكانية انضمام فنلندا للناتو بمعزل عن السويد: "فى السويد يقولون إن القضية الفنلندية هي شأننا، وبالطريقة نفسها، فإن قضية السويد هي من شأننا، وهذا يعنى أننا نمضي قدمًا، يدًا بيد".

وأعلن حلف شمال الأطلسى، في 10 يونيو، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري.

ويشار إلى أن ستولتنبرج سيلتقي، يوم الأحد، في فنلندا وزير خارجية البلاد، ويوم الاثنين، في السويد رئيس الوزراء السويدى، ونتيجة للاجتماعات، تم التخطيط لعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.


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