اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 12:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى: مستويات التضخم فى واشنطن زايدت بشكل كبير ووصلت إلى 8,6%

الأحد، 12 يونيو 2022 11:31 م
خبير اقتصادى: مستويات التضخم فى واشنطن زايدت بشكل كبير ووصلت إلى 8,6% على الإدريسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى إن الدول النامية محملة بأزمات اقتصادية قبل الصدمات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت تعانى من مشكلات فى البنية التحتية ومعدلات الفقر والنمو السكانى والاقتصادي.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصدمات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، زادت من صعوبة زيادة الأجور بتلك الدول النامية وأجلت الخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستويات الدخول فى أفرادها وزادت من أعباء هذه الدول اقتصاديا.

 

وتابع الخبير الاقتصادى: "هذه الدول النامية تأثرت بدخولها ومستويات استثماراتها خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة"، موضحا أن البنك الفيدرالى الأمريكى سيرفع سعر الفائدة 3 أو 4 مرات خلال هذا العام، كما أن مستوى التضخم فى الولايات المتحدة ارتفاع بشكل كبير ووصل إلى 8,6 %، وما زال التضخم يزيد.


على الادريسى

مصر

امريكا

العالم

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة