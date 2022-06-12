الأربعاء المقبل.. حكومة النمسا تقر مليار يورو كحزمة مالية لمكافحة التضخم

وأكد وزير الشئون الاجتماعية النمساوي يوهانس راوخ في تصريح اليوم الأحد، أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 8 % في مايو الماضي؛ مما يتطلب جهود أوسع لاحتواء تداعيات هذا التضخم خاصة في أسعار الطاقة.



وقال إن الحكومة الائتلافية أكثر استعدادًا لتوجيه مزيد من الإنفاق لمكافحة التضخم، حيث أن هناك حزما مالية أخرى بقيمة خمسة مليارات يورو سيتم مناقشتها قريبا.



وأوضح الوزير أن مكافأة المناخ والتي تأتي لأن الحكومة ستزيد ضريبة ثاني أكسيد الكربون في أكتوبر المقبل - سيتم دفعها الآن لكل شخص بقيمة 250 يورو.. مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى مصروفات حكومية إضافية قدرها 750 مليون يورو.



وأشار يوهانس إلى أنه يجري بحث زيادة المساعدات العائلية بسبب ارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي خاصة إعانات البطالة وبدلات الرعاية، إضافة إلى معالجة الزيادات الشديدة في أسعار المواد الغذائية والغاز.