حملة لضبط المخالفات البيئية بنطاق محافظة الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكثفة بنطاق مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهودها عن فحص عدد (92) سيارة ضُبط خلالها عدد (27) سيارة (3 سيارات بنزين- 24 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة