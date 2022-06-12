اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي.. التفاصيل

الأحد، 12 يونيو 2022 05:15 م
توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي.. التفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي
الإسماعيلية - السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي، يقضي بمنح النادي الإسماعيلي مبلغ 6 ملايين جنيه منحة لا ترد، بناءً على موافقة وزير المالية على طلب محافظ الإسماعيلية، حتي يتمكن النادي الإسماعيلي من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه العاملين بالنادي، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

ووقع البروتوكول من جانب محافظة الإسماعيلية حسن مبارك مدير عام الحسابات، ومن جانب النادي الإسماعيلي قام المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بالتوقيع علي البروتوكول.

 

 

 


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