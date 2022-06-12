تفاصيل مصرع شاب لسرقة هاتفه المحمول بالغربية..الأسرة تروى القصة (صور)

التقى "اليوم السابع" بأسرة الشاب "مصطفي ا ال" البالغ من العمر 16 سنة، وقالت والدته، إن نجلها راح ضحية الغدر على يد شخص وأصدقائه، بعدما قام باستدراجه من منطقة السوق التي نعمل بها إلى إحدى المناطق المهجورة، ثم قام بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول باستخدام سلاح أبيض، وقام المارة بنقله إلى المستشفى ولكنه توفى في الحال.

وأضافت: أعمل بائعة مشروبات ساخنة بالسوق منذ الساعة الخامسة صباحا وحتي السادسة مساء يوميا، لا يوجد بيننا وبين الجاني أي عداوات سابقة، سوى تعديه أكثر من مرة علي نجلي امام جميع الباعة قاصدا سرقته، وقمنا بحل هذة الخلافات أكثر من مرة .

وأوضحت: فوجئت بأصدقاء نجلي رحمة الله عليه يوم الواقعة يأتون الي المنزل ليبلغوني آن مصطفي مصاب داخل المستشفي ، فذهبت وشاهدته جثة هامدة ، مشيرة إلي أن والده متوفي وكان هو سندها في هذة الدنيا بعد الله ، مطالبة برجوع حق نجلها والقصاص له .