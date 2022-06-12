اليوم السابع
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تفاصيل خروج عجلات عربتى قطار عن القضبان بفوه فى كفر الشيخ.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 06:12 م
تفاصيل خروج عجلات عربتى قطار عن القضبان بفوه فى كفر الشيخ.. صور خروج عربتى قطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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خرج عجلات عربتين من قطار دسوق عن القضبان فى مدخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وكان القطار قادم من مدينة مطوبس ومتجه لمدينة دسوق، حيث يمر بـ عدد من المراكز، ولم يسفر حادث خروج العربيتين عن القضبان فى مدخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، عن وقوع أى خسائر فى الأرواح البشرية.

 

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فوه يفيد بخروج عربتين من قطار دسوق القادم من مطوبس متجه لدسوق عن القضبان، وذلك بمدخل فوه، حيث لم ينتج عن ذلك وجود أى إصابات أو خسائر بشرية بين الركاب.

 

وتبين من خلال الفحوصات والتحريات التى أجرتها الأجهزة المعنية فى محافظة كفر الشيخ، أن القطار خرج عن القضبان نتيجة خروج عجلات عربيتين، مما أدى إلى سقوطه.

 

ويفحص مسئولو الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأسباب التى أدت إلى خروج قطار دسوق عن القضبان قبل أن يصل إلى مدخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم توجيه ونش من دسوق لموقع خروج عجلات القطار بمدخل فوه لوضعه على القضبان، بعد أن تم فصل العربيتين.

العربة-الخارجة-عن-القضبان
العربة-الخارجة-عن-القضبان

 

العربية-الثانية-من-الدتاخل
العربية-الثانية-من-الدتاخل

 

القطار-من-الداخل
القطار-من-الداخل

 

القطار-من-الدتاخل
القطار-من-الدتاخل

 

تواجد-سيارات-الاسعاف
تواجد-سيارات-الاسعاف

 

جانب-من-التواجد-لمعرفة-اسباب-خروجه
جانب-من-التواجد-لمعرفة-اسباب-خروجه

 

جانب-من-خرروج-عجلات-قطار
جانب-من-خرروج-عجلات-قطار

 

خروج-العربيتين
خروج-العربيتين

 

خروج-عجلات-عربية-قطار
خروج-عجلات-عربية-قطار

 

خروج-عجلات-قطار
خروج-عجلات-قطار

 

خروج-عربيتين
خروج-عربيتين

 

لجنة-لبحث-سبب-خروجه
لجنة-لبحث-سبب-خروجه

 


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