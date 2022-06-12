تعرف على محطات ومسار القطار الكهربائى الخفيف LRT

كتب ـ سيد الخلفاوى

يمر القطار الكهربائى الخفيف بداية من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمر بمحطات المرحلة الأولى والثانية، وهى "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"، ويتفرع من محطة بدر خط آخر يتجه نحو مدينة العاشر ليمر بمحطات "المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" وسيتم تشغيلهما مع أول تشغيل للقطار، ومن المقرر استكمال المسار حتى مدينة العاشر وذلك في المرحلة الرابعة للمشروع.

وتشمل محطات المرحلة الثالثة التى لم تنتهى بعد "محطة كاتدرائية الميلاد، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية الدولية، العاصمة المركزية" وهى محطة الربط مع القطار الكهربائي السريع.

وتشمل محطات المرحلة الرابعة الجارى تنفيذها "محطة غرب العاشر، العاشر من رمضان، مركز المدينة".

ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 4 مراحل وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، سيم يربط مع القطار السريع في محطة العاصمة المركزية.