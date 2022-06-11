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النقل: وصول 22 قطارا كهربائيا خفيفا لتشغيلها بمشروع LRT فى العاصمة الإدارية

السبت، 11 يونيو 2022 03:30 ص
النقل: وصول 22 قطارا كهربائيا خفيفا لتشغيلها بمشروع LRT فى العاصمة الإدارية القطار الكهربائى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أنه تم وصول كافة قطارات مشروع القطار الكهربائى الخفيف  LRT، وعددها 22 قطارا ويجرى تشغيلها تجريبيا على امتداد مسار المشروع بمحطات المرحلة الأولى والثانية، وذلك من محطة عدلى منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ومن محطة عدلى منصور إلى مدينة المعرفة، ومن المقرر افتتاحها للجمهور قريبا.

ويضم كل قطار 6 عربات، والـ22 قطار بإجمالي تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، تم تصنيعها بمعرفة شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات  ‏‏120 كم/ الساعة.

مشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.

ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 4 مراحل وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، سيم يربط مع القطار السريع في محطة العاصمة المركزية.


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