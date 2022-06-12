تعرف على أكثر 7 خضروات مغذية تحتاج لإضافتها إلى نظامك الغذائي

كتبت نهير عبد النبى



أهم 7 خضروات مغذية تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي على الفور:

الثوم: يعد تناول نظام غذائي غني بالخضروات أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الجسم، إن تناول الخضار بانتظام له فوائد صحية مختلفة مثل تحسين الهضم ، وتحسين صحة القلب ، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية ، وتوفير مضادات الأكسدة ، وتحسين الرؤية ، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان ، وما إلى ذلك.،بالإضافة إلى ذلك ، فإن أفضل طريقة لاستهلاك الخضار هي فهم العناصر الغذائية التي توفرها والمغذيات التي يحتاجها جسمك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv" يعتبر الثوم من الأطعمة الخارقة، إنه مليء بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية وله خصائص علاجية استثنائية، يفيد الثوم الأشخاص المصابين بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني عن طريق خفض نسبة الكوليسترول وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، يساعد الثوم أيضًا على تقليل دهون البطن.

السبانخ: يعتبر السبانخ ، مثله مثل العديد من الخضروات ذات الأوراق الخضراء ، مصدرًا رائعًا لعدد من العناصر الغذائية، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد ، وبالتالي فهو إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الذين يعانون من انخفاض الهيموجلوبين، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين واللوتين، يعتقد أن هذين النوعين من مضادات الأكسدة يقللان من مخاطر الإصابة بالسرطان.



البطاطا الحلوة: تعمل البطاطا الحلوة كإضافة رائعة لنظامك الغذائي لسببين رئيسيين. الأول ، أنها مغذية للغاية ، والثانية ، أنها بديل رائع للأطعمة الأقل قيمة من حيث القيمة الغذائية مثل البطاطس، بعض العناصر الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة هي فيتامين ب 6 والبروتينات وفيتامين ج والبوتاسيوم وفيتامين أ والمنجنيز.

البروكلي: البروكلي هو أيضًا نبات من الفصيلة الصليبية مثل السبانخ، البروكلي غني بفيتامينات K و C. تشير بعض الدراسات إلى أن البروكلي قد يحمي بشرتنا من تلف الخلايا الذي قد يكون ناتجًا عن العوامل البيئية مثل التعرض لأشعة الشمس، يؤدي هذا إلى تقليل فرصة الإصابة بالسرطان في الجسم، من السهل أيضًا صنع البروكلي وهو منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مثاليًا لجميع أنواع الوجبات الغذائية تقريبًا.

الطماطم: الطماطم مصدر كبير لمضادات الأكسدة، تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تمنحها لونها الأحمر الفاتح. الليكوبين هو ما يحمي الطماطم من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، عند الاستهلاك ، يساعدنا اللايكوبين على حماية أنفسنا من تلف الخلايا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ب وفيتامين هـ والبوتاسيوم.

الفلفل: الفلفل الحلو من الخضروات الغنية بالمغذيات، توجد أيضًا بألوان مختلفة مثل الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر مما يجعلها متعددة الاستخدامات، الفلفل الحلو غني بفيتامين ب 6 وفيتامين ج وبيتا كاروتين وحمض الفوليك. يحتوي الفلفل الحلو أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يجعله إضافة رائعة لنظامك الغذائي.

القرنبيط:

القرنبيط هو أيضًا نبات من الفصيلة الصليبية وله فوائد صحية مختلفة،كما أنها متعددة الاستخدامات للطهي ، فهي غنية بالألياف وفيتامين ب 6 وفيتامين ك وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة الأخرى.