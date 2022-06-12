اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 05:52 م
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تجديد حبس المتهم بالتشاجر فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة

الأحد، 12 يونيو 2022 05:04 م
تجديد حبس المتهم بالتشاجر فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة مشاجره، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر، وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة القسم)، بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)  بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.
 

 


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