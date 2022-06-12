بروتوكول تعاون بين تعليم وصحة سوهاج لتفعيل الدور الطبي أثناء امتحانات الثانوية

سوهاج محمود مقبول

وقعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ومديرية الصحة والسكان بسوهاج بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل الدور الطبي والصحي من أجل توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة حيث تضمن البروتوكول تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة من لجان الامتحانات والبالغ عددها ٧٨ لجنة، وضرورة تواجد سيارات إسعاف متمركزة بجوار اللجان لسرعة الانتقال لأي لجنة تشهد أي ظرف طارئ صرح بذلك الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد حسن مدير التأمين الصحي والدكتورة أحلام فهمي مدير إدارة الطلاب بالتأمين الصحي وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، و أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي العام و السيد شيخون رئيس قسم إدارة شؤون الطلاب بالمديرية.

جاء توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ضرورة تعاون كل مؤسسات المحافظة المعنية بإدارة وتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عقد اجتماعا ناقش خلاله استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوي العام، والتي ستنطلق في 21 يونيو الجاري، حيث يؤدي الامتحان 26 ألف طالب وطالبة، بعدد 78 لجنة أساسية، و12 لجنة احتياطي، و6 آلاف ملاحظ ومراقب ومسئول أمني، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لرفع كفاءة محيط المدارس، ومنع الإشغالات، وعمل مظلات أمام المدارس، مشيرا إلى ضرورة جاهزية شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والاتصالات" تحسبا لانقطاع أي من المرافق، على أن تقوم مديرية الصحة بتوفير طبيب بكل لجنة، وتقوم مديرية التموين بتوفير العيش المدعم للمراقبين المقيمين، وتوفير سيارات إسعاف قريبة من اللجان، وتيسير الحركة المرورية، ومراعاة جاهزية الطرق المؤدية من وإلى المدارس لوصول الطلاب والمراقبين في الوقت المناسب.