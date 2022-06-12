بايدن: الاتفاق المبدئى بشأن حيازة الأسلحة فى مجلس الشيوخ خطوة مهمة

كتب أحمد عرفة

أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمشروع قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة واصفا إياه بالخطوة المهمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال جو بايدن: "الاتفاق المبدئى فى مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة خطوة مهمة".

وقبلها توصل مجلس الشيوخ الأمريكى إلى اتفاق محدود حول حيازة الأسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "ذا هيل" البريطانية إن آلاف الشباب من المقرر إلى يذهبوا إلى واشنطن العاصمة السبت للمشاركة فى "مسيرة من أجل حياتنا" لحث الكونجرس على تمرير قوانين أكثر صرامة للأسلحة بينما يعمل المفاوضون من الحزبين للتوصل إلى اتفاق فى أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة.

وأضافت أن المظاهرة ستقام بعد أقل من شهر من مقتل 19 طالبًا ومعلمين فى إطلاق نار على مدرسة فى يوفالدى، تكساس، وقتل 10 أشخاص من السود فى سوبر ماركت فى بوفالو، نيويورك. ومن المقرر تنظيم مسيرات مماثلة فى أكثر من 450 مدينة فى الولايات المتحدة وحول العالم يوم السبت.