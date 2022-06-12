بالأسماء.. محافظ أسيوط يهنئ الطلاب الأوائل فى الشهادة الإعدادية.. فيديو

أسيوط - فريق المحافظات

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطلاب، الأوائل في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021 /2022 معبراً عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في النتيجة التي تم اعتمادها اليوم الأحد.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر والتهنئة للطلاب العشر الاوائل على مستوى المحافظة والحاصلين على مجموع 280 درجة وهم الطالبة سوسنة أيمن عدلي ويدس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمركز أبوتيج والطالب سامح شنودة لطفي توفيق بمدرسة البداري بنين بمركز البداري والطالبة ملك الحسين سيد حسين بمدرسة البداري الإعدادية بنات بمركز البداري والطالبة أمل حسن علي حمزة بمدرسة بني عدي الاعدادية الجديدة بنات بمركز منفلوط والطالب زياد عصام سعد شحاتة بمدرسة سميح السعيد الاعدادية الرياضية بمدينة أسيوط والطالب أحمد أنور مطاوع منصور بمدرسة المستقبل الخاصة إعدادي لغات بمدينة أسيوط والطالبة ملك ثروت سيد أبوضيف بمدرسة البداري الاعدادية بنات بمركز البداري والطالبة سما علاء الدين محمد طاهر بمدرسة موشا الاعدادية المشتركة بمركز أسيوط والطالبة منة رمضان كمال عبدالرحيم بمدرسة المطاوعة الاعدادية بمركز ديروط والطالبة سلمى سعيد عبدالرحيم فرغلي بمدرسة البداري الاعدادية بنات بمركز البداري.

ودعا اللواء عصام سعد أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ أسيوط قد عقد مؤتمرا صحفيًا لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2022 الدور الأول وبلغت نسبة النجاح 66.1 % للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.