اليوم السابع
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تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح %66.1.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 03:41 م
تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح %66.1.. صور محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات
أسيوط هيثم البدري

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.54% للإعدادية المهنية.
 
جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.
 
وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب الاوائل فى الشهادة الاعدادية ولجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين وطالبهم باستكمال مسيرة النجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح متمنياً لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم ، كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بمديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح ،مشيراً الى إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.
 
وأشار محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الاعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 66.1 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألفا و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألفا و712 طالبًا، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 % ، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.
 
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (1)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (1)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (2)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (2)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (3)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (3)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (4)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الامتحانات (4)

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجه اعداديه المنيا

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا

نتيجه شهاده الصف الثالث الاعدادى

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

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