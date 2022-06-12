انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، حيث شهدت البلاد أمس موجة طقس شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم، كما يلى :

- الأحد 12 يونيو :

اعتباراً من اليوم الأحد 12 يونيو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح :

- من ( 7 : 8 ) درجة مئوية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- من ( 4 : 5 ) درجة مئوية على شمال الصعيد

ليسـود الأحد طقس حـار نهاراً على شمـال البلاد حتي القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ةشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- من الأحد 12 يونيو إلى الخميس 15 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.