اليوم السابع
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انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس

الأحد، 12 يونيو 2022 04:59 ص
انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس، حيث شهدت البلاد أمس  موجة طقس شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم، كما يلى :
 
- الأحد 12 يونيو : 
 
اعتباراً من اليوم الأحد 12 يونيو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح : 
 
-  من ( 7 : 8 ) درجة مئوية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والسواحل الشمالية
 
- من ( 4 : 5 ) درجة مئوية على شمال الصعيد
 
 ليسـود الأحد طقس حـار نهاراً على شمـال البلاد حتي القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ةشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
- من الأحد 12 يونيو إلى الخميس 15 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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