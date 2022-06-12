انتهاء الصرف الصحى لـ7 قرى بالمنوفية ضمن حياة كريمة بتكلفة 222 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تنتهى أعمال الصرف الصحى لـ7 قرى بمحافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، نهاية الشهر الجارى، وذلك بتكلفة تصل لنحو 222 مليون جنيه، فيما تم مد فترة الأعمال بإحدى القرى نظرا لزيادة حجم العمل.

كشف المهندس نشأت مرسى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ل" اليوم السابع" أنه تم تنفيذ أعمال الصرف الصحى فى قرى منشية السادات، ومنيل جويدة وقورص، والنعناعية وقرية الحلواصى، وكفر أبو رقبة وكفر قورص بالإضافة إلى قرية بوهة شطانوف.

أضاف أن نسب التنفيذ تتراوح من 84% إلى 93%، وسيتم تسليم تلك المشروعات بنهاية الشهر الجارى، وفق توجيهات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، موضحا أنه تقرر مد الأعمال فى قرية النعناعية؛ لزيادة حجم العمل.

جدير بالذكر أن شركات القابضة للتشييد والتعمير العاملة فى مجالات المقاولات العامة والمرافق والكهرباء، تنفذ مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 18 مليار جنيه فى مختلف المحافظات وأغلبها فى صعيد مصر.

وتشمل مبادرة حياة كريمة مشروعات بتكاليف نحو 900 مليار جنيه لخدمة نحو 60 مليون مواطن وفق ما أعلنته الحكومة.