اليوم السابع
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اليوم.. مركز الأزهر للفتوى يفتتح سلسلة دورات تدريب جديدة للمقبلين على الزواج

الأحد، 12 يونيو 2022 09:00 ص
اليوم.. مركز الأزهر للفتوى يفتتح سلسلة دورات تدريب جديدة للمقبلين على الزواج مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب ــ لؤى على

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يفتتح اليوم مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية برنامج "توعية الأسرية والمجتمعية"، والذي يعقده المركز  بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأحد ، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي يتضمن عددًا من الدورات التدريبية المجَّانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج لغير المتزوجين، حيث تتضمن الدورة عشر محاضرات بواقع  محاضرتين في اليوم، يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.
 
وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعي محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية.
 
ومن أهم المحاور التي تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته، وأهم ضوابط الخطبة، وأحكامها، وبيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا، والتعرف على فقه الزواج في الإسلام، فضلا عن التعرف على أسس السعادة  الزوجية، وأسس التربية الصالحة للأولاد، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.
 
وأتاح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.
 
جدير بالذكر، أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تنعقد فعالياتها بشكل دوري في مقره بمشيخة الأزهر الشريف ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.
 
 

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

المقبلين على الزواج

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