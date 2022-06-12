اليسارى جوستافو بيترو يتصدر استطلاعات الرأى فى الانتخابات الرئاسية الكولومبية

فاطمة شوقى

كشف استطلاع للرأى تم إجراؤه من قبل معهد يانهاس، فى كولومبيا، أن المرشح اليسارى جوستافو بيترو هو الأفضل لدى الكولومبيين، وسيكون الرئيس المقبل لكولومبيا بعد فوزه فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة فى 19 يونيو الجارى.

وأجرى الاستطلاع فى الفترة ما بين 5 و 10 يونيو ، وهو يضع بيترو الفائز فى الانتخابات على الرغم من الهجمات التى يتلقاها باستمرار، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

ووفقا للاستطلاع فإن بيترو سيحصل على 45% من الأصوات وهى نسبة أعلى بكثير من منفسه رودولفو هيرنانديز، الذى وصل إلى 35% فقط، وتم تقديم نتائج الاستطلاع بعد مسح 1234 مواطنًا ، قال 7 % منهم أنه ليس لديهم فكرة لمن يصوتون.

قبل أشهر ، نشر يانهاس استطلاعًا آخر وضع بترو أيضا باعتباره الفائز فى الانتخابات بنسبة 42 % ، فى ذلك الوقت ، منح هيرنانديز 41 %

سينتخب الكولومبيون الأسبوع المقبل بديلاً لإيفان دوكى ، الذى سيغادر بالاسيو دى نارينيو وسط فضائح الفساد وتفاقم عدم المساواة والنزاع الاجتماعي.

وكان اليسارى جوستافو بيترو فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا بفارق كبير ، وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديز فى الجولة الثانية فى 19 يونيو، حيث حصل بيترو على 40,33 % من الأصوات متقدماً على هيرنانديز (28,14 %) بحسب النتائج التى نشرها السجل الوطني.