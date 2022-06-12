النيابة تستجوب 3 متهمين اشتركوا مع سيدة فى الاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت أمنية الموجي

تستجوب النيابة العامة، اليوم 3 متهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون و300 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة مواد البويات مقابل أرباح شهرية.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا مع سيدة في الاستيلاء على مليون و 350 ألف جنيه، بقصد توظيفها لـهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة البويات، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو مليون و350 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة البويات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وكان تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (تاجر حدايد وبويات ) بتضرره من (إحدى السيدات وآخرين ) لقيامهم بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى (مليون و350 ألف جنيه) عقب إيهامه بقدرتهم على إستيراد بويات وكوالين من إحدى الدول بأسعار مخفضة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (السيدة المشار إليها)، وبحوزتها (مبلغ مالى – 4 قطع أثرية "مقلدين" – 2 هاتف محمول – 6 كارنيهات مزورين – 2 شاشة – طباعة) ، وبمواجهتها إعترفت بإشتراكها مع (3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى شراء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم، كما أضافت بأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع النصب كما أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال إستقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (هاتفى محمول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.