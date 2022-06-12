النيابة العامة: المتهم بمذبحة الريف الأوروبى ارتكب 5 جرائم بخلاف القتل

قالت النيابة العامة، إن المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد؛ عمدًا، اقترنت جنايته بخمس جنايات أخرى هى قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع فى هتك عرض إحدى ابنتيه المجنى عليهما.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وذكرت النيابة العامة فى بيان صادر عنها منذ قليل، إنها قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره فى التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التى استخدمها لتنفيذ مخططه فى هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التى استخدمها لدسّ المخدِّر فى شراب المجنى عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجنى عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود فى التحقيقات.