المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة صاحب معرض سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي وعضوية المستشارين وليد انور إبراهيم ومحمد حسني بشري ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية إلي يوم 24 يناير من العام الحالي حيث تلقي اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، معلومات تفيد قيام" ابراهيم أ ع" 25 عاما صاحب معرض لتأجير سيارات من مركز مطوبس كفر الشيخ بالتردد علي مركز منيا القمح لترويج المواد المخدرة.

أكدت التحريات التي اشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، صحة تلك المعلومات وان المتهم يتخذ من عملة ستارا لنشاطه الاجرامي تم رصد تحركاته وضبطه بمدخل مدينة منيا القمح وعثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش تم التحفظ عليها وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.