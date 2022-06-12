الكنيسة تنظم اليوم قداسا للموظفين فى عيد العنصرة

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة اليوم الأحد، الموافق 12 يونيو 2022 والذى يوافق 5 بؤونة 1738 فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بعشرة أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الإثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.

ويقول الأب متياس عبدالصبور كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة المصلين في القداس، فقد تم توفير شاشات عرض صوت وصورة من أجل تفاعل جميع المصلين مع القداس.

وتابع أن الكنيسة توفر الكمامات للمصلين، وهناك قداسين اليوم الأحد، أحدهما للموظفين من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً وقداس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.