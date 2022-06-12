الصين: لقاحان مضادان لكورونا قائمان على الحمض النووي يثبتان فاعليتهما

وأفادت الدراسة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، بأن نتائج اللقاحين "mRNA-Beta" و"mRNA-Omicron"، يمكنهما تحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المحايدة ضد متحورات "SARS-CoV-2" الأصلية والمتعددة، مثل "Beta" و"Delta" و"Omicron".



وأشارت إلى أن جرعتين من "mRNA-Beta" يمكن أن تؤدي إلى حماية واسعة خاصة لمتحور "Beta" والمتحورات الأصلية، وفي الوقت نفسه، وتم اقتراح "mRNA-Omicron" كحقنة معززة في الفئران التي تم تلقيحها باستخدام "mRNA-Beta" الأولي أو "Ad5-nCoV"، وهو لقاح "كوفيد-19" المصنع لتوفير مزيد من الحماية ضد متحور "Omicron".



وحصلت لقاحات "mRNA" الصينية على الموافقة على التجارب السريرية، في أبريل الماضي، ودخلت المرحلة الأولى من التجارب البشرية، وفقًا لبيان الشركة الصادر هذا الأسبوع.



وقالت شركة "كانسينو بيولوجيكس" إن قاعدة تصنيع لقاح "COVID-19 mRNA" قيد الإنشاء حاليا في شانغهاي، وستعمل هذه القاعدة على رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2022.