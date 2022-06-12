الصين تطلق حملة ضد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات

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أعلنت الصين، إطلاق حملة خاصة ضد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات.

وتهدف الحملة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إلى القضاء "بحزم" على الخطر الخفى الذى تسببه الأسلحة والمتفجرات التى تعرض الأمن العام للخطر، والقضاء على الأراضى الخصبة للجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات.

ودعت وزارة الأمن العام الصينية إلى الحفاظ على "أقصى قدر من الضغط" على الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، وتعزيز الجهود لاستئصال العصابات الإجرامية، ومعاقبة المتورطين فى القضايا ذات الصلة بشدة، وفى الوقت نفسه، الكشف عن شبكات التهريب وتتبع مصدرها وأماكن تواجدها، والقضاء على الأوكار التى تستخدم لإنتاج وبيع الأسلحة.

وتعهدت الوزارة ببذل المزيد من الجهود لقطع قنوات شراء وتوصيل الأسلحة والمتفجرات غير القانونية عن طريق التحقيق، ومعالجة القضايا ذات الصلة فى صناعة اللوجستيات، وتركيز الجهود على تكثيف الدعاية والتعليم المتعلق بالقوانين ذات الصلة، وتعزيز جهود البحث والمصادرة فى المنطقة الحدودية.