الصحة تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتمثل في الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية عند السيدة الحامل، بالاضافة إلى تجنب انتقال العدوى للطفل فضلا عن تقديم العلاج المبكر للسيدة الحامل وحمايتها من مضاعفات الأمراض.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المراكز الخاصة بالمبادرة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية
من جانبه، أضاف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
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