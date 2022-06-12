السيطرة على حريقين منفصلين بطما وأخميم فى سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين، الأول بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج والثانى بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين، الأول بمنزل دائرة مركز طما حيث تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ملك المدعو أبو المجد ع م ح 56 سنة موظف وأمتد لمنزل مجاور ملك شقيقه المدعو أحمد ع م ح 56 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم ورجحا أن سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية السيطرة على حريق نشب في منزل مهجور بمركز أخميم

وجاء الحريق الثانى باشتعال النيران في أحد المنازل بناحية شارع سيدي كمال الدين التابع لمركز ومدينه أخميم وتمت السيطرة على الحريق بدون وجود أي إصابات بشرية.

تبين من التحريات وجود حريق بأحد المنازل بناحية شارع سيدي كمال الدين ، وعلى الفور تمت الاستعانة بالحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإزالة الجزء الأعلى الأكثر خطورة للعقار بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ولا توجد خسائر فى الأرواح .

قام المحاسب عاصم ربيعى نائب رئيس المركز، والمهندس أسامة حامد مدير الإدارة الهندسية بأخميم بمتابع أعمال إخماد الحريق والتأكد من إخماده والإنتهاء من أعمال التبريد وذلك فى إطار توجيهات حسين حبارير رئيس المركز بشأن تفعيل غرفة متابعة الأزمات والتواجد الميدانى بالشارع ومتابعة سير العمل وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.