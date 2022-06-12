السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5475 لسنة 2022 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 655 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "إسلام م ا"، 31 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من تلك المواد ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وورد تقرير المعمل يثبت أنها لمخدر الهيروين، فأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.