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الزراعة: لا صحة لما يتداول حول وجود أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة

السبت، 11 يونيو 2022 11:48 م
الزراعة: لا صحة لما يتداول حول وجود أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة وازرة الزراعة
أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمي، أنه لا صحة لما يتداول حول وجود أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة، موضحا أن الأزمة ربما تكون وراء التداول الخاطئ من قبل البعض. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه من الوارد أن يكون هناك بعض الشائعات، فبعض الناس لا تريد أن يتقدم القطاع أو تتقدم الدولة للأمام، أو أنه يتم شراء فاكهة تتعرض للشمس.
 
وأشار معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمي، إلى أن مصر استطاعت تصدير أكثر من 350 منتجا، بينهم الخوخ والبطيخ، ومنتجاتنا آمنة، ويجب عدم تداول خبر إلا بعد التيقن منه.

الزراعه

الخوخ

البطيخ

الطماطم

التصدير



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