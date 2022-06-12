الدوما الروسى: تزويد كييف بالأسلحة النووية كما تطالب بولندا يثير صراعا نوويا

كتب أحمد عرفة

قال مجلس الدوما الروسى، إن تزويد كييف بالأسلحة النووية كما تطالب بولندا سيثير صراعا نوويا بوسط أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وعلق رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، على دعوة وزير الخارجية البولندى السابق وعضو البرلمان الأوروبى الحالى رادوسلاف سيكورسكى، إلى تزويد كييف بالأسلحة النووية.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسى إن عضو البرلمان الأوروبى رادوسلاف سيكورسكى، يريد إثارة صراع نووى فى وسط أوروبا، موضحا أنه بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضرورى ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي.