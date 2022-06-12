وأكد ميزينتسيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قيام القوميين الأوكرانيين بتجهيز حصون ومستودعات ذخيرة في مدرسة بمدينة /دنيبر/ وعلى أراضي كنيسة الجيل الجديد المسيحية في بيرشوترافينسك، في منطقة دنيبروبيتروفسك.



وشدد على أن النازيين نشروا قطع مدفعية أمريكية الصنع ومعدات عسكرية ثقيلة وراجمات صواريخ في المؤسسات التعليمية في مدينة سلوفيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدا أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الأوكرانية التام لقواعد الأخلاق وأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن أكثر من 7500 شخص غادروا المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس، على الرغم من الصعوبات التي خلقها الجانب الأوكراني، كاشفا عن إجلاء مليون و780 ألفا و515 شخصا من بينهم 286 ألفا و 43 طفلا.