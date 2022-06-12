الحماية المدنية تنقذ شخصا فى حريق شقة بسموحة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الأحد من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة سموحة دون حدوث إصابات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد نشوب حريق بشقة بعمارة الجمارك بشارع ادمون فرمون دائرة قسم سيدى جابر.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق شقة بالطابق الـ10 والأخير بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل دون وقوع أى إصابات حيث نجحت قوات الحماية المدنية فى إنزال مالك الشقة باستخدام السلم الهيدروليكى تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة سيدى جابر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.