الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مخلفات خشبية بالطابق الخامس بمحكمة طنطا

تمكنت الحماية المدنية مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع فى مخلفات خشبية بالطابق الخامس بمجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية قبل أن تمتد لباقى الدور أو طوابق المجمع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من قوة تأمين مجمع المحاكم بنشوب حريق فى الطابق الخامس بالمحكمة.

انتقل اللواء محمد فتحى مساعد مدير الامن وسيارتى إطفاء لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع اصابات، وتبين نشوب حريق فى مخلفات خشبية ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث.