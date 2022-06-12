اليوم السابع
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"الحرب إبادة.. التقنين حياة".. مظاهرات فى البرازيل لتقنين الماريجوانا

الأحد، 12 يونيو 2022 05:44 م
"الحرب إبادة.. التقنين حياة".. مظاهرات فى البرازيل لتقنين الماريجوانا الماريجوانا
فاطمة شوقى

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تظاهر المئات من البرازيليين من أجل تقنين استخدام الماريجوانا فى البلاد، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عامين من عدم وجود مظاهرات فى البرازيل بسبب وباء كورونا، خرج المئات من البرازيليين على الرغم من البرد والأمطار التى سادت أمس السبت فى العاصمة ساو باولو، فى مظاهرات لتقنين الماريجوانا فى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين كانوا يدخنون الماريجوانا طوال المسيرة تاركين رائحته على طول شارع باوليستا، حيث أنهم يدعون إلى السماح لزراعته واستهلاكه فى البرازيل، للأغراض الطبية والترفيهية على حد سواء، وأنه يمكن استغلال الإمكانات الاقتصادية للمنتجات القائمة على هذه العشبة.

وتحت شعار "الحرب إبادة، التقنين حياة"، دعا المشاركون إلى "إنهاء الحرب على المخدرات" وأشاروا إلى أن الحظر "فشل" لا يؤدى إلا إلى العنف والموت.

وبحسب حركة "مارشا دا ماكونها"، فإن المظاهرة لا تهدف إلى دعم أو تشجيع استخدام الماريجوانا أو أى أدوية آخرى.

كما رفع المتظاهرين لافتات خلال المظاهرات مكتوب عليها "إضفاء الشرعية على علاجى" لأنه على الرغم من السماح باستيراد المنتجات القائمة على الماريجوانا فى البرازيل منذ 2015، ويتم تسويق 20 مخدر آخر من هذا النوع حاليا، إلا أن ارتفاع الأسعار تجعل الوصول إليه صعبا".


البرازيل

الماريجوانا

تقنين الماريجوانا

مظاهرات



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