الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية عامر الخيرية بالمنيا

صابر سعيد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في العدد 130، قرار قيد رقم 3106 لسنة 2021 بناء على قانون تنظيم العمل الأهلي، والصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وعلى الطلب المقدم من جمعية عامر الخيرية، وعلى مذكرة مدير إدارة الجمعيات.



وقررت المادة الأولى، قيد جمعية عامر الخيرية تحت رقم 3106 لسنة 2021 بناء على قانون تنظيم العمل الأهلي، والصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وأهم ميادين عمل الجمعية رعاية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة ورياض الأطفال والتربية والتعليم، المساعدات والخدمات الاجتماعية، رعاية الشيخوخة، رعاية الفئات الخاصة، الخدمات الثقافية والعلمية، حماية البيئة وحماية المستهلك، الأنشطة التعليمية والثقافية، الخدمات الاقتصادية، تنظيم الأسرة، الحج والعمرة، كفالة يتيم، التنظيم والإدارة، تمويل متناهي الصغر، رعاية وتمكين الاسرة، تمكين تأهيل الشباب.



وجاءت المادة الثانية، تلتزم الجمعية لما ورد بلائحة نظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام قانون ممارسة العمل الأهلي، والمادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية علي نفقة الجمعية وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.





محافظة المنيا 2