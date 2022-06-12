اليوم السابع
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التخطيط: مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل

الأحد، 12 يونيو 2022 09:00 م
التخطيط: مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل تبطين الترع - ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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انتهت الحكومة من 60% من مشروع تبطين الترع البالغة 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024، منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بحوالي 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضي بحوالي 20%.

 ويعد المشروع القومى لتبطين الترع هو أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، حيث بدات الدولة فى تنفيذه منذ عام ونصف، وتم إنجاز أطوال كبيرة.

ويهدف مشروع تاهيل وتبطين الترع تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024  ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

يذكر أنه تم الانتهاء من تاهيل ترع تصل الى 5242  كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلومترا.


تبطين الترع

مشروع تاهيل وتبطين الترع

حياة كريمة

وزار ة التخطيط



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