الإندبندنت: توقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالى

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي من 1 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ 13 عاما، إلى 1.25 بالمئة، مشيرة إلى أنها ستكون المرة الأولى منذ يناير 2009 التي يزيد فيها المعدل عن 1 بالمئة.



ووفقا للصحيفة، من المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية التي تتألف من تسعة أعضاء، والتي تحدد سعر الفائدة، قرارها الخميس المقبل، وسيرغب هؤلاء الأعضاء في السيطرة على التضخم، الذي وصل إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها بريطانيا منذ عقود.



وقال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار في منصة الاستثمار البريطانية "إيه جيه بيل" "يواجه بنك إنجلترا اختبارا صارما لهزيمته في قرار سعر الفائدة المقبل، وأي تردد من المرجح أن يؤدي إلى معاقبة الجنيه في أسواق العملات".

وأضاف أن مثل هذا الانخفاض سيعني ارتفاع أسعار البنزين والديزل والواردات الأخرى التي تدفعها المملكة المتحدة بالدولار.



وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط ​​سعر إعادة ملء سيارة عائلية بالبنزين قد تجاوز هذا الشهر 100 جنيه إسترليني للمرة الأولى، وبالتالي من غير المرجح أن يرحب السائقون بأي قفزة أخرى.