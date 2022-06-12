الآيس كريم والمطر الصناعى.. وسائل التغلب على ارتفاع الحرارة للحيوانات بإسبانيا "فيديو"

فاطمة شوقى

تصل موجات الحر في إسبانيا إلى ذروتها مع ارتفاع كبير يصل إلى 43 درجة مئوية اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) وهى تعتبر أكبر موجة حر تواجه إسبانيا منذ 20 عاما، ولذلك فإنه يتم تقديم الآيس كريم والمثلجات إلى الحيوانات للتغلب على هذا الارتفاع، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الجهات المختصة بالحيوانات ، قامت باتخذا تدابير استثنائية لمساعدة الحيوانات على التغلب على ارتفاع درجات الحرارة ، منها اللجوء الى المطر الصناعى وتقديم المثلجات والايس كرين والاطعمة المثلجة من أجل تخفيف من درجات الحرارة المرتفعة.

من الناحية الصحية ، يعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا ضروريًا وهو أحد الإجراءات الأولى التي تم اتخاذها لإعداد الحيوانات للموسم الجديد.

تمتد بحيرة الأفيال أو الشلالات أو مصبات الأنهار المصممة خصيصًا في جميع أنحاء المنتزه وتسمح للحيوانات مثل الضباع أو الغوريلا بالاستمتاع بحمام لطيف، تعمل المناطق المظللة مع النباتات المورقة والعشب المريح على تلطيف الإحساس بالحرارة وتوفر مناطق استراحة باردة للحيوانات.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى كتلة جوية أفريقية تستقر فوق شبه الجزيرة وستتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في نتصف يونيو لتصل إلى درجات حرارة مرتفعة، خاصة يومى الاثنين والثلاثاء حيث تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع. وأشاروا إلى أن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام. ويتوقع خبراء الطفس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد العواصف في بعض مناطق إسبانيا.