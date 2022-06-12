اليوم السابع
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اعرف نسب تنفيذ المشروعات الخدمية فى بلبيس.. أبرزها مجمع الخدمات

الأحد، 12 يونيو 2022 03:28 م
اعرف نسب تنفيذ المشروعات الخدمية فى بلبيس.. أبرزها مجمع الخدمات أحد المشروعات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمجمع الخدمات بنسبة 80 %، والمُقام على مساحة 600 متر، وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه والمُنفذ على 4 مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمركز ، كما أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية مطلع يوليه القادم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

كما أوضح رئيس المركز أنه جارى إنشاء جناح جديد بمدرسه أحمد محمد مهدي بقرية سلمنت بنطاق الوحدة المحلية بأنشاص الرمل والمُقامة علي مساحة 408 م و بتكلفة 8 ملايين و109 آلاف جنيه منحة ألمانية بإجمالي 14 فصلا للقضاء على الكثافة الطلابية بالمدرسة.

وأضاف رئيس المركز، أنه جار تنفيذ تطوير لمزلقان بير عمارة يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتطوير المزلقانات وتحقيقاً للسيولة المرورية بالطرق.


الشرقية

بلبيس

مشروعات خدمية بالشرقية

اخبار الشرقية



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