محافظ المنوفية يفتتح مدارس الشهيد إسلام عبد العزيز للتعليم الأساسى بالأخماس

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والتعليمية، وذلك تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومى الـ 116 ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية، رافقه أعضاء مجلس النواب، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات .

بدأت الجولة بافتتاح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز مشحوت للتعليم الأساسى بقرية الأخماس جناح جديد بإجمالى 30 فصل دراسي، تبرع حاكم إمارة الشارقة، وقام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وذلك وسط فرحة الأهالى، وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال التطوير شملت إنشاء ملعب جديد على مساحة 15 ×25 م ، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 جناح قديم بالمدرسة على 7200م2 و ليصبح الإجمالى 77 فصل دراسى للمرحل التمهيدية والابتدائية والاعدادية .

وخلال افتتاحه للمدرسة استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين، ووجه رئيس مركز السادات ببحث إمكانية إقامة كشك لأحد المواطنين نظراً لظروفه المعيشية الصعبة، وفى استجابة سريعة أجرى المحافظ اتصال هاتفى بوكيل مديرية الصحة موجهاً بضرورة توفير نوبتجيات لأطقم الأطباء بالوحدات الصحية بالسادات لتوفير الرعاية الصحية للأهالي.

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية بقرية السلام " إحلال كلى " بتكلفة إجمالية ما يزيد عن (7) مليون جنيه ، وتضم عدد(16) فصل دراسى (12) ابتدائى و(4) رياض أطفال ، وقد أشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتصميم المميز للمدرسة ، فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة حلمى فتح شحاته وهيدى الثانوية العامة بقرية كفر داود " إنشاء جديد " بإجمالى عدد 22 فصل دراسى وبتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية بحضور المهندس حلمى شحاتة وهيدى (المتبرع بقطعة الأرض المقام عليها المدرسة)، وقدم المحافظ شكره وتقديره لمساهمته ودعمه لخطط المحافظة فى النهوض بالمنظومة التعليمية ، حيث أكد المحافظ على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى .



افتتاح مدارس الشهيد إسلام عبد العزيز



محافظ المنوفية يفتتح مدارس الشهيد إسلام عبد العزيز